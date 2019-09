Made in Italy nel mondo, urge una legge più efficace

Il Made in Italy in the World. Tutela del marchio dell’Italia nel mondo, indice di alta qualità, non solo nella Moda ma anche negli altri settori della Produzione italica. L’On. Fucsia Nissoli Fitzgerald (FI) rivendica – in un articolo pubblicato sulla Testata giornalistica L’altra Calabria (www.laltracalabria.it) – la paternità di una nuova, efficace normativa che il governo Conte intende emanare.

Urge infatti una legge efficace, visto che quella vigente a tutt’oggi non è riuscita a porre un freno alle contraffazioni di vario tipo: dalla pelletteria all’oggettistica, dai giocattoli ai cosmetici, dall’elettronica al tessile, ecc. (creati quasi sempre con materiali tossici e nocivi) e venduti a prezzi bassi.

“Sono felice per questo recente interesse governativo sul Made in Italy”, afferma la deputata Nissoli Fitzgerald, “perché finalmente troverà sostegno la mia Mozione già accolta dal Governo nel lontano 2014”.

