“Madri unite nella fede”: emozione e partecipazione per la Via Crucis nella Cappella delle Figlie di Maria Ausiliatrice di Soverato

Si è svolta oggi, nella suggestiva Cappella delle Figlie di Maria Ausiliatrice, una intensa e partecipata Via Crucis dedicata a tutte le mamme, che ha visto una grande presenza della comunità.

Un momento profondo e carico di emozione, in cui le mamme si sono ritrovate insieme per vivere un percorso di fede autentico, condividendo preghiere, riflessioni e silenzi pieni di significato.

Le stazioni, arricchite da meditazioni pensate proprio per il vissuto quotidiano delle madri, hanno saputo unire la Passione di Cristo alla vita di ogni giorno, fatta di amore, sacrificio e dedizione.

Particolarmente toccante è stato il coinvolgimento diretto delle mamme, protagoniste delle letture, che hanno reso la celebrazione ancora più sentita e partecipata.

Un’esperienza che ha rafforzato il senso di comunità e ha messo in luce il valore dell’unione tra donne, capaci di sostenersi e camminare insieme.

Un sentito ringraziamento va alle Figlie di Maria Ausiliatrice per l’accoglienza e la disponibilità, e a tutte le mamme che, con la loro presenza e il loro cuore, hanno reso questo momento così speciale.

L’iniziativa si è confermata non solo come un appuntamento spirituale, ma come un’occasione preziosa di condivisione, capace di creare legami autentici e duraturi. Una celebrazione semplice ma intensa, che ha lasciato in tutte le presenti un segno profondo di pace, gratitudine e amore.