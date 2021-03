Maestro positivo al Covid, sospese lezioni in presenza a Catanzaro

In base alla comunicazione della dirigenza scolastica, relativa a un caso di positività al Covid di un docente certificata dall’Asp tramite tampone molecolare, è sospesa dall’11 al 19 marzo la didattica in presenza in una classe della scuola primaria del plesso Sant’Elia (istituto comprensivo Catanzaro nord-est Manzoni).

Lo ha disposto il sindaco Sergio Abramo raccomandando, qualora possibile, l’attivazione della didattica digitale integrata.

L’ordinanza è motivata dalla necessità di completare le operazioni di tracciamento dei contatti stretti e per consentire all’istituto di eseguire le operazioni di sanificazione.