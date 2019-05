Questa notte, poco dopo le 3, i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Cosenza sono intervenuti nelle vie cittadine del capoluogo Bruzio, in via Serra Spiga, per spegnere un incendio sviluppatosi in un magazzino seminterrato.

Con il rapido intervento dei Vigili del Fuoco l’incendio è stato rapidamente circoscritto evitando il propagarsi delle fiamme al restante edificio.