Magia e risate a Soverato in Piazza Maria Ausiliatrice: arriva lo show della Comare Cicala

Vi invitiamo giorno 26 e 28 dicembre alle ore 18:30 in piazza Maria Ausiliatrice a immergervi in un’avventura magica e comica insieme a noi!

La nostra amabile Comare Cicala sta per vivere un’esperienza straordinaria: riuscirà a diventare un elfo aiutante di Babbo Natale? In un turbinio di bolle giganti, gag esilaranti, esplosioni e piccoli disastri, preparatevi a ridere di gusto e a far brillare i vostri occhi di meraviglia!

Un pomeriggio di risate e magiche sorprese vi aspetta. Non mancate a questo spettacolo perfetto per grandi e piccini, dove la gioia del Natale si mescola all’allegria del teatro!

In caso di pioggia lo spettacolo si terrà all’interno del Comune

Vi aspettiamo numerosi