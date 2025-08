Magna Graecia Film Festival a Soverato: boom di presenze e fenomeno social

Fenomeno social, richiamo per i grandi media nazionale, motore per l’indotto economico e turistico del territorio. Il Magna Graecia Film Festival ha chiuso la sua 22esima edizione segnando ancora un percorso di crescita nell’anno del ritorno a Soverato, lì dove tutto ha preso vita grazie all’intuito di Alessandro e Gianvito Casadonte.

Il mondo del cinema, dello spettacolo e della cultura si è ritrovato per una settimana in Calabria dando vita ad un grande “happening” in cui tra proiezioni, incontri, momenti musicali e tanto altro il pubblico – accorso in circa 10mila dal 26 luglio al 2 agosto sul lungomare di Soverato – ha avuto la possibilità di vivere intense serate a stretto contatto con i protagonisti della kermesse.

Ospiti, tecnici, maestranze, accreditati, spettatori: tantissime le presenze che si sono registrate nella scorsa settimana a Soverato e dintorni a beneficio delle attività turistiche e ricettive.

Attenzione e curiosità che si sono tradotti anche in numeri e visite da capogiro sulle pagine Instagram e Facebook del MFFF i cui contenuti hanno totalizzato circa 5milioni e 670mila visualizzazioni, con numerose interazioni provenienti dall’estero e followers in crescita specialmente tra i più giovani.

I racconti e le immagini del festival sono rimbalzati ogni giorno grazie ai due programmi di Rai Radio2 realizzati in diretta da Soverato, ai diversi servizi andati in onda sui principali network televisivi, alle pagine dedicate su testate nazionali come Corriere della Sera, Repubblica, Messaggero, La Stampa, Vanity Fair, Fanpage.

Non solo cinema, il Magna Graecia Film Festival ha catalizzato l’attenzione anche grazie alle nuove finestre dedicate alla politica e alla salute, oltre che alla speciale vetrina dell’enogastronomia calabrese.

“La ripartenza a Soverato ha segnato una nuova pagina per la storia del Magna Graecia Film Festival, con una suggestiva location, gli apprezzamenti dei nostri ospiti, l’affetto del pubblico seduto in platea fino a tarda notte, l’impegno di una macchina organizzativa cresciuta sempre di più nel corso degli anni”, commenta l’ideatore e direttore artistico Gianvito Casadonte.

“Entusiasmo e fiducia che voglio condividere con le istituzioni e tutti i partners che hanno abbracciato questa sfida, immaginando una nuova narrazione per la Calabria e volando alto per l’immagine di questa terra”.