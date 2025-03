Malore a bordo sul volo Milano Malpensa-Lamezia, donna soccorsa all’arrivo

Attimi di paura per per una donna in viaggio da Milano Malpensa a Lamezia Terme, con un volo aereo e colpita da malore.

La signora, originaria di Catanzaro, aveva subito una decina di giorni fa un intervento chirurgico e si trovava a bordo del volo easyJet partito nella tarda mattinata di ieri da Milano Malpensa e atterrato poi a Lamezia Terme alle 13:10.

Colta improvvisamente da un malore ha perso i sensi. Fortunatamente, il personale di bordo, con grande professionalità, è riuscita a rianimare la donna gestendo l’emergenza.

Una volta atterrata è stata soccorsa e trasportata in ospedale da un’ambulanza.