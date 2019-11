Maltempo a Reggio Calabria, convocata l’Unità di Crisi in Prefettura

In considerazione del messaggio di allertamento da parte della Protezione civile regionale che prevede l’allerta rossa per la giornata odierna per tutto il territorio di questa Citta metropolitana, il Prefetto, Massimo Mariani, ha istituito l’unità di crisi presso la sala operativa di questa Prefettura per coordinare gli interventi necessari a risolvere le criticità conseguenti alle incipienti, avverse condizioni meteorologiche.

Partecipano alla unità di crisi: i Rappresentati della Protezione civile regionale, della Protezione Civile e del Settore viabilità e Polizia della Città metropolitana, delle Forze di Polizia, della Direzione marittima, della Polizia stradale, della Polfer, dei Vigili del Fuoco, del Suem 118, di RFI, e di Anas. (meteoweb.eu)