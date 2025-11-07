Maltempo | Allerta Gialla in Calabria: Temporali forti e Venti di Burrasca sul Tirreno e sullo Ionio

Il ciclone mediterraneo, che in queste ore sta sferzando le Isole Maggiori, è pronto ad abbattersi con forza anche sulla Calabria.

La Protezione Civile ha infatti diramato l’Allerta Meteo Gialla per l’intera giornata di oggi, venerdì 7 novembre, su tutto il territorio regionale, a causa dell’arrivo della perturbazione che segna la fine del periodo di alta pressione.

Rischio Idrogeologico: Fenomeni Violenti nel Pomeriggio

​Il peggioramento delle condizioni meteo è atteso intensificarsi soprattutto nel corso del pomeriggio. Le previsioni indicano un quadro di forte instabilità, con particolare attenzione alle zone costiere.

L’allerta è stata emessa per il rischio legato a:

​Precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale.

​Rovesci di forte intensità e un elevato rischio di attività elettrica frequente (fulmini).

​Forti raffiche di vento, in particolare lungo i settori marittimi.

Le aree più esposte saranno i settori tirrenici e ionici della regione, dove l’incontro tra l’aria calda e umida richiamata dal vortice e le correnti più fresche in arrivo fungerà da “carburante” per lo sviluppo di celle temporalesche particolarmente violente, con possibili accumuli d’acqua significativi in poche ore e conseguenti criticità idrogeologiche.

Mari in Subbuglio e Venti Meridionali

​Oltre alle piogge, uno degli elementi di maggiore preoccupazione è rappresentato dal vento. La circolazione ciclonica sul Basso Tirreno provocherà un intenso richiamo di correnti meridionali che causeranno un aumento della forza del vento, con locali rinforzi che potranno raggiungere intensità di burrasca sulle coste.

Di conseguenza, il Mar Tirreno e il Mar Ionio risulteranno molto mossi o agitati, con il concreto pericolo di mareggiate che potrebbero interessare i litorali più esposti, rendendo pericolose le attività in mare.

La popolazione è invitata a limitare gli spostamenti non essenziali, a prestare la massima cautela in prossimità di corsi d’acqua e aree costiere e a seguire scrupolosamente le indicazioni delle autorità locali di Protezione Civile. L’instabilità, pur con possibili pause, è destinata a persistere per tutto il weekend.