Maltempo – Allerta in Calabria: Piogge e temporali in arrivo nel weekend

​Dopo una breve tregua, si preannuncia un nuovo significativo peggioramento delle condizioni meteorologiche in Calabria e in gran parte del Centro-Sud. Un vortice depressionario è in rotta, pronto a portare rovesci intensi e temporali già a partire da venerdì.

CATANZARO – La parentesi di stabilità è destinata a chiudersi rapidamente. Gli esperti meteo mettono in guardia per un nuovo e intenso peggioramento atteso sulla Calabria nel prossimo fine settimana, a causa dell’avvicinarsi di un profondo vortice depressionario.

Il maltempo si farà sentire con maggiore intensità tra la giornata di venerdì e quella di sabato, portando con sé un sensibile ritorno di piogge e temporali che potrebbero risultare localmente intensi.

Secondo le previsioni, le regioni maggiormente esposte ai fenomeni più significativi saranno, oltre alla Calabria, le aree del versante adriatico e in generale gran parte del Centro-Sud della penisola.

Si temono fenomeni anche a carattere temporalesco, capaci di scaricare al suolo quantitativi d’acqua notevoli in breve tempo.

​Il tutto avverrà in un contesto climatico decisamente più fresco.

Le temperature, infatti, sono destinate a subire un nuovo calo, tornando a posizionarsi nella media stagionale del periodo, dopo i picchi registrati nei giorni scorsi.

Le autorità locali e la Protezione Civile sono in stato di preallerta e raccomandano la massima cautela in vista dell’arrivo di queste condizioni meteorologiche avverse. Si invitano i cittadini a monitorare i bollettini ufficiali e a prestare attenzione nelle aree a rischio idrogeologico.