Maltempo: allerta meteo in Calabria per venti fino a burrasca forte

La perturbazione atlantica in arrivo dall’Europa centro-occidentale sulla nostra Penisola determinerà, dalla prossima notte, un peggioramento delle condizioni meteorologiche. Al contempo, la formazione di un’area di bassa pressione sulla Liguria, in spostamento verso l’Adriatico, darà luogo ad una intensificazione della ventilazione dai quadranti settentrionali su gran parte dell’Italia, specie sui settori adriatici.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dalla notte di oggi, sabato 4 ottobre, venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali su Valle D’Aosta, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, con raffiche fino a burrasca forte sui settori costieri.

Dal mattino di domani, domenica 5 ottobre, sono altresì previsti venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, con raffiche fino a burrasca forte sui settori costieri. L’avviso prevede infine mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, domenica 5 ottobre, allerta gialla su settori di Friuli Venezia Giulia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e sull’intero territorio della Puglia.