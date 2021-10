Maltempo, arriva l’uragano Apollo: allerta rossa sulla fascia ionica catanzarese

L’uragano Medicane, denominato Apollo, che sta sferzando la Sicilia, risalirà con la sua coda verso la Calabria e provocherà forti mareggiate e piogge sparse, accompagnate da forti raffiche di vento.

Secondo l’ultimo bollettino emesso da Regione, Prociv ed Arpacal, scatta già dalle 13 di oggi l’allerta rossa per la fascia ionica ed arancione per la Calabria meridionale. L’allerta è stata diramata fino alla mezzanotte di domani, sabato 30 ottobre.

Come viene evidenziato nel bollettino della Prociv, sono possibili fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti. Sono possibili in particolare, fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni.