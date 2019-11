Maltempo – Diversi interventi dei vigili del fuoco, nessuna criticità

Numerose le richieste di interventi pervenute presso la SO115 del comando di Catanzaro ma fortunatamente al momento non si registrano criticità particolari.

Si registra l’allagamento della sede stradale in prossimità della Facoltà di Farmacia nella frazione Roccelletta del Comune di Borgia. I vigili del fuoco hanno provveduto al recupero di autovetture impantanate.

Allagato il sottopasso della SP per il comune di San Floro in prossimità della Cittadella Regionale. Sul posto squadra vvf per operazioni di prosciugamento.

Numerosi alberi divelti e rami spezzati sulla SP per il comune di Girifalco (foto) sul posto Vvf volontari del locale distaccamento. Richieste per Pannelli di copertura e tegole divelte dal forte vento tra i comuni di Simeri e Zagarise.