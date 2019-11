Passa da arancione a rossa l’allerta maltempo delle protezione civile per la giornata di oggi e per tutta la giornata di domani in varie zone della Calabria inclusa la zona 7 che comprende Catanzaro.

Lo rende noto la stessa protezione civile della Calabria che ha aggiornato l’allerta già diramata.

Scuole chiuse a Borgia, Girifalco, Squillace, Palermiti, Soverato, Badolato, Chiaravalle C.le, San Vito sullo Jonio e Cardinale.