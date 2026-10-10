Maltempo estremo in Calabria: nubifragio devasta Melito Porto Salvo, chiusa la Statale 106 “Jonica”

​Una notte di paura e devastazione ha colpito duramente il territorio comunale di Melito Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria. Un violento nubifragio si è abbattuto sulla zona nelle scorse ore, provocando ingenti danni, allagamenti e gravi criticità alla viabilità che hanno spinto l’amministrazione locale a emettere un avviso urgente alla cittadinanza.

La situazione sul territorio e l’appello del Comune

​A seguito delle eccezionali precipitazioni, l’Amministrazione Comunale, la Polizia Locale e i Volontari della Protezione Civile si sono mobilitati fin dalle prime ore del mattino. È in corso un monitoraggio a tappeto di tutto il territorio per individuare e mettere in sicurezza le aree più colpite e le infrastrutture compromesse.

L’invito rivolto alla popolazione è tassativo: limitare al massimo gli spostamenti e non uscire di casa se non per ragioni di stretta ed effettiva necessità.

​Tra le raccomandazioni fondamentali diffuse dalle autorità figurano:

​Divieto di circolazione: Evitare assolutamente di mettersi alla guida o di circolare a piedi per non intralciare i mezzi di soccorso.

​Aree a rischio: Massima attenzione e divieto assoluto di sosta in prossimità di corsi d’acqua, sottopassi, muri di sostegno e zone soggette a rischio idrogeologico o frane.

Anas: chiusa la Statale 106 “Jonica” per una frana

​La situazione più critica sul fronte della mobilità si registra lungo la Strada Statale 106 “Jonica”. Anas ha comunicato la chiusura temporanea al traffico in entrambe le direzioni tra il chilometro 31,30 e il chilometro 31,90, proprio nel territorio comunale di Melito di Porto Salvo.

Le cause: Una frana ha riversato ingenti quantità di fango e detriti sulla sede stradale, compromettendo la sicurezza del tratto interessato.

​Viabilità alternativa: Il traffico è attualmente deviato su percorsi alternativi segnalati sul posto.

Interventi in corso: Il personale Anas e le squadre dell’impresa di pronto intervento sono già operativi sul posto per la gestione dell’emergenza, la rimozione dei detriti e il ripristino nel minor tempo possibile delle normali condizioni di sicurezza della circolazione.