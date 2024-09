Maltempo – In arrivo ciclone alimentato da aria fredda polare, piogge e crollo delle temperature

Spazzata via la calura africana dell’ultimo fine settimana, il sole tornato a dominare un pò ovunque sulla Calabria, in un contesto climatico assolutamente gradevole senza eccessi di caldo. Ma da venerdì si cambia nuovamente. E non per il ritorno del caldo africano, ma per l’arrivo di una massa di aria fredda di matrice polare che dal Nord Europa si tufferà nel Mediterraneo.

Non trovando più l’ostacolo dell’altra pressione, un profondo vortice di bassa pressione si formerà sul Nord Italia e scivolerà verso Sud-Est, andando a influenzare il tempo sull’Italia e anche sulla Calabria per diversi giorni e anche nella prossima settimana.

Ciclone mediterraneo: maltempo e crollo delle temperature

Alle piogge, ai rovesci e ai temporali, con venti di burrasca, si assocerà un ulteriore e netto calo delle temperature che finiranno addirittura sotto la media del periodo con possibili nevicate sulle Alpi e sulle vette più alte dell’appennino centrale sopra i 1700/1900 metri.

Maltempo, che dopo aver interessato il Centro-Nord, farà sentire i suoi effetti sulla Calabria nella giornata di venerdì, con rovesci e temporali che colpiranno principalmente il versante tirrenico della nostra regione.

Previsti anche forti venti di burrasca e possibili mareggiate. Per la giornata di sabato rimarrà una diffusa instabilità che tenderà ad attenuarsi in parte domenica quando il vortice si sposterà sui Balcani.