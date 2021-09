Maltempo, in arrivo piogge e temporali nel weekend in Calabria

Nel fine settimana si avvicinerà all’Italia la prima perturbazione atlantica dopo l’estate che ci farà vivere un weekend settembrino. Il team del sito www.iLMeteo.it informa che da venerdì il campo anticiclonico lascerà spazio all’arrivo di un fronte perturbato che provocherà un graduale aumento della nuvolosità.

Le prime piogge non tarderanno a bagnare la penisola entro sabato ma è da domenica che il fronte instabile si allontanerà dall’Italia con gli ultimi strascichi temporaleschi anche sulla Calabria, Puglia, Lazio e bassa Campania, altrove l’alta pressione e il bel tempo torneranno protagonisti.

Nella settimana prossima il tempo potrebbe cambiare ulteriormente con l’arrivo di un’intensa perturbazione atlantica che ci potrebbe far piombare in pieno autunno, ma l’anticiclone tenterà con tutte le sue forze di contrastare questa azione e forse, almeno in parte, ci riuscirà.