Maltempo: in arrivo temporali e venti forti sulla Calabria

Una nuova perturbazione atlantica raggiungerà domani il Mediterraneo occidentale e nel suo transito dal mar di Sardegna verso i settori ionici, interesserà le due isole maggiori e la Calabria che registreranno un peggioramento delle condizioni meteorologiche, con precipitazioni da sparse a diffuse, localmente temporalesche, ed un rinforzo della ventilazione settentrionale.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede, dalle prime ore di domani, sabato 31 gennaio, precipitazioni diffuse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna in estensione, dalla mattinata, alla Sicilia e successivamente alla Calabria.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica. Dal pomeriggio di domani, inoltre, si prevedono venti da forti a burrasca a prevalente componente settentrionale su Sicilia e Calabria, con mareggiate sulle coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, sabato 31 gennaio, allerta arancione nel Sud Sardegna; allerta gialla sulla Sicilia e su settori di Calabria e Sardegna.