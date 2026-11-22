La perturbazione atlantica che sta interessando gran parte del nostro Paese, avanzando da ovest verso est, andrà a interessare, dalla serata odierna, anche le regioni meridionali, associata a una generale intensificazione della ventilazione.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende quello diramato nella giornata di ieri.

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi, domenica 22 novembre, venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali, su Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, specie sui relativi settori costieri e montuosi esposti, con raffiche di burrasca forte. Forti mareggiate lungo le coste esposte.