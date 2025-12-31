Maltempo: in arrivo venti forti in Calabria, mareggiate lungo le coste esposte

Un’area depressionaria presente sull’Europa orientale convoglia masse d’aria dai Balcani verso il Mediterraneo centrale, provocando una rapida intensificazione della ventilazione sull’Italia centro-meridionale unito a un abbassamento delle temperature e a deboli nevicate a quote collinari lungo il versante Adriatico centrale.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso venti nord-orientali da forti a burrasca su Abruzzo e Molise, specie sui settori costieri, in successiva estensione a Puglia, Basilicata e Calabria, in particolare sui settori ionici di quest’ultima. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.