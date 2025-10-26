Maltempo: in arrivo venti molto forti sui settori occidentali, mareggiate lungo le coste esposte

Un forte flusso di venti nord-occidentali in quota sta portando un aumento della ventilazione sull’Italia, con raffiche di burrasca soprattutto al Nord-Ovest, sulle zone alpine e lungo le regioni tirreniche.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, domenica 26 ottobre, venti da forti a burrasca con rinforzi fino a burrasca forte dai quadranti settentrionali su Piemonte e Valle d’Aosta.

Inoltre si prevedono venti da forti a burrasca, dai quadranti occidentali in rotazione a quelli settentrionali, sul Lazio, specialmente lungo i settori costieri.

Dalle prime ore di domani, lunedì 27 ottobre, venti da forti a burrasca nord-occidentali, con rinforzi fino a burrasca forte interesseranno la Sardegna e, nel corso della mattina, anche Sicilia e Calabria.

Si segnalano forti mareggiate sulle coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 27 ottobre, allerta gialla per rischio meteo-idro su parte di Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.