Maltempo in Calabria: albero cade su un’auto a Serra San Bruno, un ferito

Il maltempo che sta sferzando la Calabria continua a creare gravi disagi e situazioni di pericolo. Nelle ultime ore, un grave incidente si è verificato sulla strada Nsa 572 di Monte Cucco e Monte Pecoraro, nel territorio comunale di Serra San Bruno, in provincia di Vibo Valentia.

​La dinamica dell’incidente

​A causa delle forti raffiche di vento e delle precipitazioni che stanno colpendo la zona, un grosso albero si è abbattuto improvvisamente sulla carreggiata al km 41,200, centrando in pieno un’autovettura in transito verso la SS 18.

​L’impatto è stato violento: la persona a bordo del veicolo è rimasta ferita ed è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118, giunti tempestivamente sul posto. Dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, il ferito è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.

​Interventi e viabilità

​Sul luogo dell’accaduto sono intervenute le squadre del personale Anas, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e rimuovere il tronco e i detriti dalla carreggiata.

​Attualmente, la circolazione stradale sta subendo forti rallentamenti: il traffico è regolato a senso unico alternato per permettere il completamento delle operazioni di ripristino della sede stradale.

​Allerta Arancione sulla fascia Tirrenica

​L’episodio si inserisce in un quadro meteorologico critico per tutta la regione. La Protezione Civile ha infatti diramato per la giornata di oggi un’allerta meteo arancione che interessa l’intera fascia tirrenica calabrese.