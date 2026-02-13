Maltempo in Calabria: allerta della Protezione Civile, in arrivo forti venti di Ponente e piogge

Nelle prossime ore una perturbazione in arrivo dall’Atlantico porterà nuove precipitazioni che, accompagnate dall’intensificazione dei venti da Ponente, interesseranno tutte le regioni in particolare quelle centro-meridionali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello emesso nella giornata di ieri.

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi, venerdì 13 febbraio, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna.

Dalle prime ore di domani sono attese precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e su Abruzzo e Molise, specie sui relativi settori occidentali di queste ultime. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica.

Da stanotte di oggi l’avviso prevede venti da forti a burrasca, dai quadranti occidentali, con raffiche di burrasca forte, sulla Sardegna, in estensione dal primo pomeriggio di domani, sabato 14 febbraio, alla Sicilia.