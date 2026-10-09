Maltempo in Calabria: annullata la Notte Bianca a Soverato a causa dell’allerta arancione

La violenta ondata di maltempo prevista per il fine settimana sulla Calabria produce le sue prime inevitabili conseguenze sugli eventi pubblici del territorio.
A causa dell’allerta meteo arancione diramata per la giornata di sabato 10 ottobre 2026, gli organizzatori hanno comunicato l’annullamento della Notte Bianca di Soverato, inizialmente programmata per la medesima serata.
La decisione è stata presa a tutela della pubblica incolumità: le previsioni meteorologiche avverse, che preannunciano temporali intensi e forti raffica di vento, impongono di mettere al primo posto la sicurezza di cittadini, visitatori, artisti e operatori coinvolti nell’allestimento e nella gestione della manifestazione.
Profondo il rammarico espresso dai promotori dell’evento, atteso da tutta la comunità come un importante momento di aggregazione e promozione culturale.
«Siamo sinceramente dispiaciuti per questa decisione, specialmente perché eravamo tutti entusiasti di dare vita a questa festa della cultura e della comunità», spiegano dagli ambienti organizzativi.
Gli organizzatori hanno infine voluto rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le realtà coinvolte — dagli artisti alle maestranze locali, fino al pubblico — per la collaborazione, il supporto fornito nelle fasi di preparazione e la comprensione dimostrata di fronte a una scelta sofferta ma inevitabile.