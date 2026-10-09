Maltempo in Calabria: annullata la Notte Bianca a Soverato a causa dell’allerta arancione

La violenta ondata di maltempo prevista per il fine settimana sulla Calabria produce le sue prime inevitabili conseguenze sugli eventi pubblici del territorio.

A causa dell’allerta meteo arancione diramata per la giornata di sabato 10 ottobre 2026, gli organizzatori hanno comunicato l’annullamento della Notte Bianca di Soverato, inizialmente programmata per la medesima serata.

​La decisione è stata presa a tutela della pubblica incolumità: le previsioni meteorologiche avverse, che preannunciano temporali intensi e forti raffica di vento, impongono di mettere al primo posto la sicurezza di cittadini, visitatori, artisti e operatori coinvolti nell’allestimento e nella gestione della manifestazione.

​Profondo il rammarico espresso dai promotori dell’evento, atteso da tutta la comunità come un importante momento di aggregazione e promozione culturale.

«Siamo sinceramente dispiaciuti per questa decisione, specialmente perché eravamo tutti entusiasti di dare vita a questa festa della cultura e della comunità», spiegano dagli ambienti organizzativi.

​Gli organizzatori hanno infine voluto rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le realtà coinvolte — dagli artisti alle maestranze locali, fino al pubblico — per la collaborazione, il supporto fornito nelle fasi di preparazione e la comprensione dimostrata di fronte a una scelta sofferta ma inevitabile.