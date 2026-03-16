​Maltempo in Calabria: Colpito lo stabilimento di Caffè Guglielmo, produzione sospesa

Le eccezionali ondate di maltempo che si sono abbattute sulla costa ionica nella notte tra il 15 e il 16 marzo hanno causato gravi danni alla storica torrefazione di Copanello. L’azienda: “Lavoriamo senza sosta per ripartire”.

​COPANELLO (CZ) – Il maltempo che nelle ultime ore ha colpito duramente la Calabria non ha risparmiato uno dei simboli dell’imprenditorialità regionale. La Caffè Guglielmo, storica azienda con oltre 80 anni di storia, è stata costretta a fermare temporaneamente la produzione a causa dei gravi danni riportati dallo stabilimento di Copanello durante le violente perturbazioni della notte tra il 15 e il 16 marzo.

​L’annuncio dell’azienda

​Attraverso una nota ufficiale diffusa sui canali social e rivolta ai propri clienti, il Team di Caffè Guglielmo ha espresso il proprio rammarico per l’accaduto: “Oggi vi scriviamo con il cuore rivolto alla nostra terra. Le eccezionali ondate di maltempo hanno causato gravi danni allo stabilimento, costringendoci a fermare temporaneamente la produzione”.

​Nonostante lo shock per i danni subiti, la macchina dei soccorsi e del ripristino si è messa immediatamente in moto. La proprietà ha confermato che il personale sta lavorando senza sosta per bonificare i locali e garantire la sicurezza degli impianti, con l’obiettivo di tornare alla piena operatività nel più breve tempo possibile.

​Possibili disagi per le consegne

​L’imprevisto stop alla produzione avrà ripercussioni sulla logistica. L’azienda ha infatti avvertito che potrebbero verificarsi ritardi nelle consegne degli ordini effettuati tramite lo shop online. Un annuncio necessario per trasparenza verso i consumatori che da decenni scelgono la miscela catanzarese.

​Un legame indissolubile con il territorio

​”Da oltre 80 anni mettiamo al primo posto voi e la qualità del nostro caffè”, prosegue il comunicato. In queste ore di difficoltà, Caffè Guglielmo ha chiesto comprensione ai propri sostenitori, ricevendo in cambio un’ondata di solidarietà virtuale da parte di cittadini e istituzioni.

​Il fermo produttivo rappresenta un duro colpo per il tessuto economico locale, ma la determinazione mostrata dal Team Guglielmo lascia presagire una pronta ripartenza. Per ora, resta la conta dei danni in una zona, quella di Copanello, ancora una volta messa a dura prova dalla furia degli elementi.