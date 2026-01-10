Maltempo in Calabria: oltre 220 interventi dei Vigili del Fuoco, evacuata una zona a Copanello

Nel corso della giornata odierna i Vigili del Fuoco della Calabria sono stati impegnati in una significativa attività di soccorso tecnico urgente a seguito delle avverse condizioni meteorologiche che hanno interessato il territorio regionale.

Complessivamente, sul territorio calabrese, sono stati eseguiti circa 221 interventi.

Provincia di Catanzaro

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Catanzaro ha effettuato circa 82 interventi, prevalentemente per alberi e rami pericolanti, rimozione di ostacoli, danni d’acqua e verifiche di sicurezza.

Nel comune di Stalettì, frazione Copanello, un intervento per danni d’acqua ha comportato, in via precauzionale, l’evacuazione di 3 nuclei familiari per un totale di 5 persone. Sul posto è intervenuto il Sindaco di Stalettì per l’individuazione di una sistemazione provvisoria.

Permangono 11 interventi in coda. La situazione risulta stabile. Trattenuta in servizio una squadra del turno smontante ad implementare il dispositivo ordinario di soccorso.

Provincia di Cosenza

Nel corso della giornata sono stati eseguiti 49 interventi. Attualmente risultano 4 interventi in corso e 20 interventi in coda;

Le principali criticità hanno interessato i Comuni di Cosenza e aree limitrofe, mentre risultano contenuti gli interventi sul resto del territorio provinciale. La situazione è in miglioramento.

Provincia di Reggio Calabria

Sono stati eseguiti circa 40 interventi, prevalentemente a causa del forte vento. Attualmente risultano 3 interventi in corso e 5 interventi in coda.

Le aree maggiormente interessate sono state la fascia tirrenica centrale, in particolare i comuni di Gioia Tauro e Rosarno. La situazione è in netto miglioramento.

Provincia di Vibo Valentia

Nel corso della giornata sono stati eseguiti 33 interventi, con 3 interventi attualmente in corso e 7 interventi in coda. Gli interventi hanno interessato diverse aree della provincia e la situazione è risultata gravosa in relazione al numero complessivo delle richieste di soccorso.

Si segnalano deboli precipitazioni nevose nell’area di Serra San Bruno; sulla restante parte del territorio provinciale la situazione risulta stabile.

Provincia di Crotone

Nel corso della giornata sono stati eseguiti 17 interventi, principalmente per effetti del forte vento. Attualmente risultano 3 interventi in corso, mentre non si registrano interventi in coda.

La situazione è in netto miglioramento.

È garantita la piena operatività del dispositivo regionale di soccorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con il mantenimento delle squadre in assetto operativo per la gestione delle richieste residue, il costante monitoraggio dell’evoluzione delle condizioni meteorologiche e il ripristino delle condizioni di sicurezza sul territorio