Maltempo in Calabria, pioggia incessante causa cedimento campata di un viadotto

Attorno alle ore 18.00 di ieri la pioggia incessante e la piena del fiume Trionto hanno causato il cedimento della campata centrale del viadotto Ortiano 2, lungo la SS 177 Dir “di Longobucco” dal km 6,500 nel comune di Longobucco, in provincia di Cosenza.

Anas, a seguito della forte ondata di maltempo in corso sul territorio, aveva provveduto nel primo pomeriggio di oggi, in via precauzionale, a interdire il transito lungo la strada statale 177dir.

Le cause del cedimento della campata sono in corso di accertamento da parte dei tecnici di Anas.

Il traffico veicolare è deviato sulla SS 177 in località Ortiano (Longobucco – CS) senza nessun disagio per la circolazione e senza incremento dei tempi di percorrenza.