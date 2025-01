Maltempo in Calabria: record di piogge nelle Preserre catanzaresi

Una scia di frane, smottamenti e danni alla viabilità. Problemi alla rete idrica a Chiaravalle Centrale. Chiusa una strada a Torre di Ruggiero

Le piogge incessanti hanno causato numerosi smottamenti e frane di media entità nelle Preserre catanzaresi, con situazioni particolarmente critiche segnalate a Satriano, dove il centro storico è stato interessato da cedimenti nella zona alta.

La macchina dei soccorsi è entrata in azione già nella notte, grazie all’attivazione del COC (Centro Operativo Comunale), che ha garantito interventi rapidi per mettere in sicurezza le principali arterie stradali. Le squadre sono ancora al lavoro per rimuovere detriti e liberare completamente la viabilità.

Tra Satriano e Cardinale, diverse frane e alberi abbattuti hanno bloccato il traffico sulla SP149, ora oggetto di interventi da parte della Provincia. Anche il fiume Ancinale ha registrato un notevole ingrossamento, ma al momento non sono stati segnalati problemi di deflusso.

Oltre a Satriano, il maltempo ha causato danni significativi in altri comuni delle Preserre. A Chiaravalle Centrale, le centraline hanno segnato il record di piogge: 298.4 mm. Nel centro collinare, una frana ha interessato la contrada rurale Serrarizzo, invadendo di fango e detriti la carreggiata, e Case Incenso.

Sempre a Chiaravalle, si segnalano problemi alla rete idrica con possibili interruzioni del servizio nella giornata odierna, come da avviso diramato dalla sede municipale. Frane e smottamenti si registrano a San Vito, Cenadi, Olivadi e Centrache.

Nel comune di Torre di Ruggiero, allagamenti in contrada Logge. Il sindaco, Vito Roti, ha emesso un’ordinanza di chiusura per via Cesare. Inoltre, una frana nel cosiddetto Fosso Povia, un torrente che attraversa il territorio comunale, ha richiesto un attento monitoraggio per valutare eventuali ulteriori rischi alle condotte della rete fognaria.

Entrambe le situazioni sono costantemente osservate dall’amministrazione comunale per garantire la sicurezza della popolazione.

Nelle zone interne vibonesi e catanzaresi, le raffiche di vento, che hanno superato i 100 km/h, hanno aggravato la situazione sradicando alberi e provocando ulteriori disagi alla circolazione.