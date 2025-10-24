Maltempo in Calabria: vento record a Catanzaro e forti piogge nel cosentino

Una nottata tempestosa ha interessato gran parte della Calabria, con forte vento e piogge intense, in linea con le previsioni. I fenomeni più rilevanti si sono concentrati sull’alto Tirreno Cosentino e nel Catanzarese.

​

Vento estremo e danni

​L’impatto del vento è stato notevole, con raffiche da record di oltre 130 km/h registrate a Catanzaro

​

Nel Catanzarese si segnalano diversi alberi caduti, in particolare lungo la provinciale per la Sila Piccola, l’area più colpita dalle raffiche.

​Accumuli idrici importanti

Sul fronte delle precipitazioni, la mappa ARPACAL evidenzia accumuli molto consistenti sull’area tirrenica cosentina:

​Orsomarso: 136.5 mm

​Papasidero: 114.6 mm

​Sant’Agata d’Esaro: mm

Previsioni: migliora, ma resta vento forte

​Oggi il tempo è in miglioramento, con il sole atteso come protagonista. Sono possibili residue precipitazioni isolate.

​Il vento, tuttavia, continuerà a essere intenso nel Catanzarese per tutta la giornata, specie sui crinali e sulla fascia pedemontana, mantenendo condizioni di forte turbolenza. Si raccomanda cautela per i rischi legati alle raffiche residue e ai detriti.