Maltempo in Calabria: vento record a Catanzaro e forti piogge nel cosentino

Una nottata tempestosa ha interessato gran parte della Calabria, con forte vento e piogge intense, in linea con le previsioni. I fenomeni più rilevanti si sono concentrati sull’alto Tirreno Cosentino e nel Catanzarese.
Vento estremo e danni
L’impatto del vento è stato notevole, con raffiche da record di oltre 130 km/h registrate a Catanzaro
Nel Catanzarese si segnalano diversi alberi caduti, in particolare lungo la provinciale per la Sila Piccola, l’area più colpita dalle raffiche.
Accumuli idrici importanti
Sul fronte delle precipitazioni, la mappa ARPACAL evidenzia accumuli molto consistenti sull’area tirrenica cosentina:
Orsomarso: 136.5 mm
Papasidero: 114.6 mm
Sant’Agata d’Esaro: mm
Previsioni: migliora, ma resta vento forte
Oggi il tempo è in miglioramento, con il sole atteso come protagonista. Sono possibili residue precipitazioni isolate.
Il vento, tuttavia, continuerà a essere intenso nel Catanzarese per tutta la giornata, specie sui crinali e sulla fascia pedemontana, mantenendo condizioni di forte turbolenza. Si raccomanda cautela per i rischi legati alle raffiche residue e ai detriti.