Maltempo, la Calabria nella morsa del Ciclone: allerta Arancione sul Tirreno per venerdì 13 febbraio

Non si placa l’ondata di maltempo che sta attraversando l’Italia, con il “Ciclone Nils” (o Ulrike) che continua a sferzare duramente il Sud.

Per la giornata di domani, venerdì 13 febbraio, il Dipartimento della Protezione Civile ha confermato una situazione di spiccata criticità per la Calabria, dove la preoccupazione resta massima soprattutto lungo la fascia occidentale.

​Calabria: Tirreno in codice Arancione

​Il nuovo bollettino di criticità nazionale indica allerta arancione per rischio idrogeologico sui settori tirrenici calabresi. Le previsioni parlano chiaro: sono attese piogge diffuse, rovesci di forte intensità e temporali che potrebbero assumere carattere di nubifragio.

​Particolare attenzione è rivolta al rischio di esondazioni e smottamenti. I sindaci di numerosi comuni, tra cui Lamezia Terme, Vibo Valentia e Papasidero, hanno già firmato le ordinanze di chiusura delle scuole per prevenire rischi legati alla viabilità e alla sicurezza degli studenti.

Oltre alle precipitazioni, a spaventare è il vento: sono previste raffiche di burrasca forte e mareggiate imponenti lungo le coste esposte, con onde che potrebbero raggiungere i 6 metri.