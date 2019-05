Maltempo – La Calabria nella morsa del gelo, nevica in Sila

La Calabria è tornata sotto la morsa del freddo e del vento. In queste ore la nostra regione, infatti, sta facendo nuovamente i conti con un brusco calo delle temperature, con piogge intense, con l’imperversare di fortissime raffiche di vento e con il ritorno delle precipitazioni nevose sui rilievi più alti.

La Sila cosentina è ritornata, come in pieno inverno, ad essere una lunga distesa bianca spazzata da vere e proprie bufere di neve.

Notevoli i disagi soprattutto alla viabilità per cui si raccomanda la massima attenzione alla guida.

In generale l’Italia è sotto l’attacco di aria gelida proveniente direttamente dal Polo. Secondo gli esperti un freddo così non si sentiva da 62 anni.