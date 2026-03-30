Maltempo, la Protezione Civile avvisa la Calabria: allerta gialla per venti e criticità idrogeologiche

Un’area di bassa pressione sui mari occidentali italiani richiamerà correnti fredde dai Balcani verso le regioni centro-settentrionali del nostro Paese, andando a determinare un’intensa ventilazione dai quadranti settentrionali, con un marcato calo termico e diffuse nevicate fino a quote di alta collina sulle aree adriatiche centrali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dalle prime ore di domani, martedì 31 marzo, venti da forti a burrasca, dai quadranti settentrionali, su Veneto, Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio e Molise. Previste, inoltre, diffuse nevicate al di sopra dei 600-800 metri su Abruzzo e Molise, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti, specie sui versanti appenninici orientali.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti, è stata valutata per la giornata di domani, martedì 31 marzo, allerta gialla sui territori di Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e su alcuni settori di Campania e Sicilia.