Maltempo, l’allerta sale ad Arancione: Violenti temporali e grandinate nel soveratese, strade allagate

Si registrano, in queste ore, quantitativi di pioggia abbondanti. Maltempo che sta colpendo particolarmente la provincia di Catanzaro dalla zona del Reventino alla fascia Ionica Catanzarese.

La situazione – secondo quanto si apprende – è comunque sotto controllo da parte degli enti preposti.

La Protezione Civile ha diramato un primo avviso con i comuni in cui è stato registrato il superamento della soglia 2 (Lamezia Terme, Vallefiorita, Squillace, San Floro, Pianopoli, Palermiti, Cortale) e della soglia 3 (Girifalco, Maida, San Pietro a Maida, Jacurso e Maida).

Allerta arancione sino alle 24 di oggi che qualora non ci fossero ulteriori aggiornamenti sarà derubricata a gialla nella giornata di lunedì.

Grande preoccupazione nella fascia della provincia già colpita da allagamenti e forti piogge. Disagi e condizioni difficili, anche, a Soverato e comuni vicini con allagamenti nei sottopassi e a Montepaone allagato un noto supermercato.

NOTA DAL COMUNE DI CATANZARO

La forte ondata di maltempo sulla città e sul catanzarese non accenna per il momento a diminuire. Violenti acquazzoni e grandinate stanno creando molti disagi e difficoltà diffuse. Si raccomanda vivamente la massima prudenza e possibilmente di evitare spostamenti e restare in casa per scongiurare qualunque rischio per la propria incolumità.