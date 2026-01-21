Maltempo nel Catanzarese: 65 interventi nella notte. Paura a Lido per le mareggiate, salvato un tecnico Enel

Nottata particolarmente impegnativa per i Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro a causa delle avverse condizioni meteo che hanno interessato il territorio.

Nelle ultime 12 ore sono stati effettuati 65 interventi di soccorso. L’area maggiormente colpita è risultata il quartiere Lido di Catanzaro, dove le forti mareggiate hanno investito il lungomare, raggiungendo abitazioni e attività commerciali, in particolare nella zona prossima al porto.

Nel quartiere Lido i Vigili del Fuoco hanno inoltre tratto in salvo un tecnico dell’ENEL, rimasto bloccato all’interno del proprio mezzo in circa un metro d’acqua, e hanno proceduto, a titolo precauzionale, all’evacuazione di due persone dalla propria abitazione.

Numerosi gli interventi effettuati su tutta la provincia per alberi divelti, rimozione di ostacoli alla circolazione, recupero di autovetture e allagamenti.

Attualmente risultano 10 interventi in corso e circa 50 in attesa di espletamento.

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Catanzaro ha provveduto a potenziare il dispositivo di soccorso ordinario, impiegando ulteriori 5 squadre e trattenendo in servizio 21 unità del turno smontante.

Si segnalano criticità anche nelle province di Vibo Valentia, Reggio Calabria e Cosenza, anch’esse interessate dall’ondata di maltempo.

Sul territorio regionale, nel corso della notte, i Vigili del Fuoco hanno effettuato complessivamente 161 interventi, con 50 interventi attualmente in corso di espletamento e circa 100 in attesa.