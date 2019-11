Maltempo nel catanzarese, diversi allagamenti e smottamenti

Sono 12 le squadre impegnate ininterrottamente da questa mattina per fronteggiare le numerose richieste di intervento pervenute presso la sala operativa del comando di Catanzaro.

Allagamenti, piccoli smottamenti e verifiche infiltrazioni acqua nelle abitazioni.

Impegnate altresì le squadre dei distaccamenti volontari di Girifalco, Taverna e Martirano per interventi di prosciugamento e rimozione ostacoli su sede stradale.

Una squadra del nucleo SAF (speleo alpino fluviale) sta operando nel comune di Gimigliano in prossimità della Basilica Santuario della Madonna di Porto per soccorrere alcune persone rimaste bloccate dall’esondazione del fiume Corace.

Nel comune di Lamezia Terme, il cedimento di un muro di contenimento in prossimità di una abitazione ma fortunatamente nessun danno a persone.

Disagi per allagamenti anche nella zona industriale di Martelletto nel comune di Settingiano dove i vigili del fuoco, in collaborazione con i volontari dell’associazione Diavoli Rossi di Tiriolo, stanno operando per ripristinare le normali condizioni di sicurezza.