Maltempo nel catanzarese: violente raffiche di vento con alberi caduti e disagi alla viabilità

Il forte vento che sta interessando il Catanzarese ha provocato numerosi disagi alla circolazione stradale.

Raffiche violente hanno abbattuto diversi alberi, causando interruzioni e ostacoli lungo alcune arterie principali della provincia.

Tra gli episodi più significativi, un albero ad alto fusto è stato abbattuto nella zona sud di Catanzaro, finendo pericolosamente sulla sede stradale.

I vigili del fuoco sono già al lavoro per mettere in sicurezza l’area, come documentato anche in alcuni contributi video. Nel frattempo, le condizioni meteorologiche rimangono estremamente critiche: sono state registrate raffiche di vento eccezionali, raggiungendo picchi di 143,3 km/h e altre di 120 km/h nel centro della città.

Particolarmente colpita la strada statale ex 19 delle Calabrie, in due tratti: quello compreso tra il Bivio Pedadace e Castaneto, e quello tra Ferrito e Pratora, dove alberi caduti sulla carreggiata hanno reso difficoltoso il transito.

Anche la strada provinciale Tiriolo-Marcellinara è stata interessata da episodi simili, con la caduta di piante che hanno temporaneamente bloccato il traffico.

Interventi in corso nel territorio

La Protezione Civile è attualmente impegnata nelle operazioni di rimozione degli alberi caduti per garantire la riapertura delle strade. Tuttavia, il forte vento in corso e le condizioni meteorologiche avverse stanno rallentando i lavori.

Si consiglia ai residenti e a chiunque debba mettersi in viaggio nel Catanzarese di verificare lo stato delle strade attraverso i canali informativi ufficiali e di seguire le indicazioni fornite dalle autorità competenti.