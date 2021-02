Maltempo, oltre 20 interventi dei vigili del fuoco

Dalle prime luci dell’alba, causa forte vento, i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Crotone sono impegnati in vari interventi.

Tutti i distaccamenti e la centrale hanno totalizzato fino alle ore 12:00 di oggi oltre 20 interventi e tanti sono ancora in coda, mezzi vf di vario tipo e uomini sono sparsi per tutta la provincia, insegne pericolanti, alberi divelti, recupero autovetture, incendi canne fumarie e caldaie, tetti scoperchiati, questi sono gli interventi che vedono ancora i vigili del fuoco impegnati sotto un forte vento che rende il lavoro ancora più difficile e complesso.

Le previsioni non sono in miglioramento, quindi il consiglio alla popolazione è quello di limitare le uscite, non sostare sotto alberi o insegne e stare molto attenti agli ingombri stradali improvvisi.