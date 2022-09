Maltempo: popolazione e amministratori seguano indicazioni Protezione Civile

Le prossime ore in Calabria saranno oggetto di una perturbazione, con elevato rischio di temporali, con allerta ‘gialla’ per tutta la Regione e ‘arancione’ per alcuni territori.

Si tratta ovviamente di previsioni che seppur in via prudenziale e senza destare eccessivi allarmismi, richiedono da parte di tutta la popolazione comportamenti adeguati.

Allerta ARANCIONE, sabato 17 settembre, lungo la costa tirrenica settentrionale della Calabria. Allerta GIALLA nel resto della Regione.

Il sistema di Protezione Civile regionale, in coordinamento con il Centro Funzionale multirischi di Arpacal, è allertato e schierato sul territorio, ed è in contatto con i sindaci e con la Prefettura di Cosenza.

Sono state preallertate tutte le associazioni di volontariato iscritte all’albo regionale, ed è stato avviato il contatto operativo con i Vigili del Fuoco.

Calabria Verde sta dislocando mezzi e uomini in alcune zone attenzionate. Lo rende noto sui social il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.