Maltempo sulla costa ionica: salvato un uomo isolato dall’alluvione a Corigliano-Rossano

Proseguono senza sosta le operazioni di soccorso nella zona della costa ionica, duramente colpita dall’ondata di maltempo che continua a interessare il territorio.

Nel pomeriggio odierno, una squadra fluviale dei Vigili del Fuoco del Comando di Cosenza è intervenuta in località contrada Fosse, con il supporto dell’equipaggio dell’elicottero “Drago VF165” del reparto volo di Salerno e del personale sanitario del 118.

Le squadre operative hanno raggiunto e tratto in salvo un uomo, rimasto isolato a causa dell’allagamento dell’area e bisognoso di cure mediche. Il soggetto è stato affidato al personale del 118 per il successivo trasferimento in struttura ospedaliera.

Le operazioni di soccorso proseguono ininterrottamente su tutto il territorio interessato, dove si registrano criticità diffuse legate ad allagamenti, difficoltà nella viabilità e condizioni meteo ancora avverse, in linea con scenari già osservati in precedenti emergenze nazionali caratterizzate da numerosi interventi di assistenza alla popolazione e messa in sicurezza.