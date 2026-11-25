I carabinieri della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto hanno arrestato, un esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare ai domiciliari con braccialetto elettronico emessa dal Gip su richiesta della Procura di Crotone guidata da Domenico Guarascio, un cittadino di nazionalità romena di 49 anni già noto alle forze dell’ordine.
Il provvedimento scaturisce dalla tempestiva indagine avviata dopo la querela sporta dalla convivente dell’uomo che avrebbe consentito di accertare reiterati maltrattanti posti in essere dall’uomo sulla donna e proseguiti anche dopo la fine della convivenza.