Maltrattamenti e atti persecutori nel catanzarese, emessi sei provvedimenti di sorveglianza speciale

Sono sei le misure di Sorveglianza Speciale di P.S. che sono state emesse dal Tribunale di Catanzaro che ha accolto le proposte del questore di Catanzaro, scaturite da accurate e articolate attività istruttorie condotte dalla Divisione Anticrimine, nei confronti di persone residenti in città e provincia, indiziate dei delitti di atti persecutori e dei delitti di maltrattamenti contro familiari o conviventi.

Nel campo delle misure di prevenzione, per tutelare la vittima di condotte maltrattanti o persecutorie, ai sensi dell’art. 4, comma1, lettera i-ter del Decreto Legislativo 159/2011, il questore può proporre al Tribunale la misura della Sorveglianza Speciale per un determinato periodo (non inferiore ad 1 anno e non superiore a 5 anni), quale forma di controllo più incisiva, richiedendo anche che venga accompagnata da alcune prescrizioni, come, per esempio, il divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati abitualmente dalla parte offesa, l’obbligo di allontanarsi immediatamente qualora dovesse casualmente incontrarla, l’obbligo di non effettuare comunicazioni epistolari, telefoniche o telematiche con la vittima.

Delle sei misure prevenzionali, della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, emesse, in quest’ultimo periodo dell’anno, dal Tribunale di Catanzaro – Seconda Sezione Penale, due sono state disposte per i reati di maltrattamento e quattro per il reato di atti persecutori. Le sei persone destinatarie devono osservare una serie di obblighi e divieti previsti dalla specifica norma, compreso il divieto di avvicinamento alla parte offesa ed ai luoghi frequentati dalla stessa. Inoltre, si è provveduto nei loro confronti al ritiro dei documenti di identità validi per l’espatrio.