Maltrattamenti in famiglia nel catanzarese, emesse sei misure di sorveglianza speciale


Il Tribunale di Catanzaro ha emesso sei misure di sorveglianza speciale accogliendo le proposte del Questore nei confronti di persone indiziate dei delitti di maltrattamenti in danno di familiari e conoscenti.

Quattro misure, con durata che va da 2 a 4 anni, dispongono anche l’applicazione del cosiddetto braccialetto elettronico e in un caso l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

Sono state adottate nei confronti di due residenti a Lamezia Terme, rispettivamente un 31enne e un 40enne; di un residente a Catanzaro di 41 anni e di un 72enne residente a Cenadi.

Tutti si sono resi responsabili di gravi e reiterati maltrattamenti nei confronti di donne con cui intrattenevano o comunque avevano intrattenuto relazioni sentimentali.

Le altre due, di cui 1 con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, sono state adottate nei confronti di una donna di 48 anni residente a Marcellinara e di un uomo di 72 anni residente a Sellia Marina.

In particolare, la donna è risultata maltrattare con abituali vessazioni psicologiche e aggressione fisiche la figlia e il marito convivente; mentre l’uomo è stato colpito dalla misura poiché molestava e minacciava la compagna.