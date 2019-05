Mamma calabrese perde la vita davanti al suo bambino in un incidente stradale nel bolognese

Un’insegnante di inglese di quaranta anni originaria di Lamezia Terme, Valeria Montalto, è morta in seguito a un incidente stradale a Casalecchio di Reno, nel Bolognese.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, poco prima delle 17 di ieri la donna era alla guida della sua auto, una Nissan di colore grigio, proveniva dall’asse attrezzato ed era diretta al centro di Casalecchio. Arrivata in prossimità della rotatoria la sua auto non ha seguito la curva della corsia sul lato destro, ma ha continuato la sua traiettoria rettilinea. È piombata nel centro della rotonda, ha superato di spinta il cordolo, e, ormai fuori controllo, l’ha traversata nel senso della diagonale per poi terminare la sua corsa fra la vegetazione, quasi dalla parte opposta, senza incontrare ostacoli di rilievo. L’auto si è fermata col cofano rialzato a ridosso di un cespuglio. Con lei viaggiava uno dei suoi tre figli, un bambino estratto illeso dall’auto.

Sul posto i vigili del fuoco e il 118. Insegnante di inglese, Valeria Montalto si era trasferita a Zola Predosa dove viveva con la sua famiglia.

*Foto de il Resto del Carlino