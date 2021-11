Manca una pecora… e il ponte di Catanzaro

Io non sono ingegnere o commercialista, e facevo il prof di Lettere; ma a naso, e naso ne ho, quando una ditta offre il 33% di ribasso, o è una ditta di benefattori, o è una ditta di pazzi e suicidi, o il mio naso sente cattivo odore. In parole povere, se un lavoro costa 1.000.000 di €, la ditta si offre di farlo con 667.000. E siccome mi pare poco probabile che gli altri 333.000 li metta di tasca sua il proprietario, ecco che il risparmio si fa sul cemento…

…che i giornali educati chiamano “porcheria”, mentre la parola realmente usata è “merda”. Citazione letterare.

Scusate, ma nessuno è mai passato a controllare come lavorava la ditta, quanti e quali operai, dove aveva comprato i materiali? Nessuno, tutti assenti… per pioggia. Già, sono riusciti ad imbrogliare anche sulla pioggia che non cadde dal cielo sui lavori ma sulle carte!

Poi dite che uno… i ponti del 1930 non cadono manco con la dinamite, perché il cemento era cemento e non deiezioni umane o animali, e non ci mangiava nessuno. Sacripante Spera, dove sei? Fu l’ingegnere e imprenditore che ha costruito i ponti qui vicino a noi, sempre negli anni 1930 circa. Faceva onore al suo ariostesco ed epico nome proprio, Sacripante, feroce guerriero saraceno!

Oggi ci mangiano tanti, se il bivio di Borgia è caduto due volte, e così il muro davanti la Regione.

Tra quelli che ci mangiano, e ripeto tra, c’è la mafia. Attenti, pero, ragazzi: il mio naso, quando sente parlare di mafia e antimafia, avverte il prefato pessimo odore; e io mi ricordo la favoletta del pastorello e del padrone, che aveva lasciato 100 pecore e ne trovò 99.

“Manca una pecora. Chi se l’è mangiata?”

“Il lupo!”

Ecco, la colpa è sempre del lupo mafia, e giù sedute ad ascoltare ispirati appelli, e magari una sfilata sul ponte… veloci, veloci, prima che il ponte cada! La colpa sarà anche della mafia, ma è di leggi fasulle, e di complicità non di fronte ad un’arcaica capra di Polsi, ma in eleganti cene con tutti laureati; e tutti disponibili a qualsiasi mercimonio di persone e cose. Cosa non si fa, per denaro!

Ecco le leggi. Ve l’hanno mai detto che, secondo il diritto del Lussemburgo, tre sfaccendati senza un quattrino possono aprire una banca? In Italia, io posso aprire una ditta edile senza avere non dico una ruspa o un’impastatrice, ma nemmeno un badile, e partecipo ad un appalto con ribassi del 33 e del 66%! E poi c’è sempre il subappalto…

E invece di arrestarmi per truffa, il lavoro me lo assegnano con tanti sorrisi.

Secondo me, serve un elenco di ditte serie. E che ci vuole? Ahahahahahahahahah!

Ulderico Nisticò