Mancano 18 miliardi, e il TAR

I giornali, fedeli a Draghi, sussurravano di una “lieve” diminuzione. Da notare che la notizia, sussurrata il 9, è già sparita da tg e giornali del 10. Alla faccia della libertà di stampa!

Siccome io non ho mai chiesto niente a nessuno degli innumerevoli partiti della maggioranza di Draghi, e del resto se, faccio per ridere, chiedessi qualcosa non mi darebbero un bel niente, e nulla quindi devo loro; e siccome ci sento bene e capisco e ricordo, vi comunico che i 209 miliardi sono diventati 191, cioè ne mancano 18. Magia… ma al contrario!

Senza che io scordi, però, che ad oggi 10 marzo 2021, non c’è in contanti un centesimo reale dei miliardi 191, e figuratevi dei 209.

Quei 209 che, come tutti sanno e nessuno lo dice, sono stati il motivo per cui Salvini chiude un occhio sui clandestini, e la Lamorgese in fondo in fondo trova simpatica la Lega; e sono quasi tutti diventati buoni fanciulli e cari amici, anche la Boldrini con la sua partita (NOTA: sarebbe “partito”, ma niente o finali, per lei, lo sappiamo). E che intanto sono 191… però, a parole.

E mentre Brunetta, che almeno ha il pregio della chiarezza, dice che se non presentiamo alla svelta il piano, perdiamo tutto fino all’ultimo soldo, anche i 191. Draghi chiede soccorso a una certa McKinsey americana per il suddetto piano. Con un mare di ministri e 40 sottosegretari, serviva proprio la zia d’America? Una figura di che non dico.

Intanto, niente ristori, e l’economia va a rotoli non sulla carta, ma sotto gli occhi. A Soverato, detta anche Perla dello Ionio, fioriscono, sulle saracinesche chiuse, i cartelli AFFITTASI e VENDESI, e nessuno si avvicina manco se si leggesse REGALASI.

Non credo che vada meglio altrove.

Di tutto questo, non si sente e non si legge. I giornali e le tv suonano la grancassa pro Draghi. Il suo governo non sta facendo nulla di molto diverso da Conte 2, e nemmeno da Conte 1.

E i vaccini? Ma in quale mondo di magliari siamo, se Jonson & Jonson, finora famosa solo per i lavaggi di testa e improvvisamente scienziata anticovid, prima firma un contratto e poi dice che abbiamo scherzato? E così altri lestofanti in camice bianco.

Com’è possibile che l’Italia non produca un vaccino tricolore? Formulo tre ipotesi: ipotesi uno, che i nostri ricercatori siano stati assunti per lottizzazione e raccomandazione; ipotesi due, che le industrie non sanno fare il loro lavoro; ipotesi tre: le ipotesi due e una messe assieme.

In Calabria impera la TARcrazia. Spirlì chiude; i soliti genitori (vorrei sapere quanti sono!) vanno al TAR; il TAR riapre le scuole; e intanto vari sindaci, tra cui Alecci, se ne impipano del TAR, e le chiudono… Ora volete vedere che il TAR riapre anche le scuole di Soverato? Insomma, dalla TARcrazia passiamo all’anarchia.

Come aveva ragione Tacito: corruptissima republica, plurimae leges! Per i diversamente latinisti: in uno Stato corrottissimo si fanno sempre moltissime leggi.

A proposito: posso dare un suggerimento a Draghi per recuperare i 18 miliardi? Si rivolga al TAR, che gli dà ragione sicuro.

Ulderico Nisticò