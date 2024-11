Mancano 7 giorni all’apertura ufficiale del progetto .ORG – Punto ORienta Giovani di Satriano

Il conto alla rovescia è iniziato: mancano solo 7 giorni all’avvio ufficiale del progetto .ORG (Punto ORienta Giovani), una straordinaria iniziativa dell’Amministrazione Comunale di Satriano per sostenere la crescita professionale e personale dei giovani del nostro territorio. L’evento inaugurale è previsto per giovedì 5 dicembre alle ore 17:30 presso la Sala Consiliare del Comune di Satriano.

La conferenza stampa sarà un momento cruciale per presentare a tutta la comunità, ai rappresentanti della stampa e agli ospiti interessati gli obiettivi del progetto e le attività che saranno realizzate nei prossimi mesi.

Il progetto .ORG nasce con una missione chiara: fornire ai giovani strumenti concreti per affrontare il mondo del lavoro, sviluppare competenze essenziali e contribuire a contrastare lo spopolamento che continua a minacciare i nostri borghi.

Durante l’inaugurazione verrà presentato il calendario dei primi incontri info-formativi e dei laboratori, pensati per rispondere alle sfide contemporanee e offrire opportunità di sviluppo e crescita personale.

L’evento sarà arricchito dalla cerimonia del taglio del nastro che segnerà l’apertura ufficiale della nuova sede dedicata al progetto. Invitiamo tutta la comunità a partecipare a questo importante momento per il futuro dei giovani e del nostro territorio.

Rimanete sintonizzati per i prossimi aggiornamenti: continueremo a condividere anticipazioni anche tramite i canali social. Non perdiamo l’opportunità di essere protagonisti di un nuovo inizio per i nostri giovani!

Per ulteriori informazioni o richieste di collaborazione: satrianoprojects@gmail.com

Comune di Satriano