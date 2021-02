Mancano oltre 2 miliardi per completare la Statale 106 jonica

Gli interventi legati al commissariamento della 106 Jonica “sono 12, per un valore di oltre 3 miliardi di euro, di cui pero’ è necessario reperire circa 2,2 miliardi ancora. I finanziamenti ad oggi disponibili sono 885 milioni”.

Lo dichiara l’amministratore delegato di Anas, Massimo Simonini, in audizione su interventi infrastrutturali e nomina commissari straordinari, presso le Commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera.

“Una parte della 106 Jonica – spiega Simonini – e’ gia’ stata completata e ampliata, per circa 39 km in Puglia e 37 km in Basilicata, mentre in Calabria sono stati adeguati attualmente 67 km. Manca ancora buona parte del collegamento. Una parte di questi interventi e’ in corso.

Il terzo megalotto della Jonica è stato avviato quest’estate e andrà a realizzare il tratto tra Roseto Capo Spulico e Sibari.