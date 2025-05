Mancano strumenti in ospedale: paziente rimandata a casa senza intervento

Ancora disagi nella sanità calabrese. All’ospedale di Tropea, una paziente è stata costretta a tornare a casa senza poter ricevere il trattamento necessario a causa della mancanza di accessori fondamentali per l’elettrosezione endoscopica con ansa diatermica.

La donna, alla quale erano state diagnosticate emorroidi interne, diverticolosi del colon e una formazione polipoide del colon, avrebbe dovuto sottoporsi a un intervento endoscopico già programmato.

Tuttavia, i medici si sono trovati impossibilitati a procedere per l’assenza degli accessori specifici per l’apparecchiatura, strumenti richiesti più volte dalla struttura sanitaria ma mai forniti.

L’episodio riaccende i riflettori sulle carenze croniche del sistema sanitario locale e sulle difficoltà quotidiane affrontate da medici e pazienti.

“È inaccettabile che nel 2025 si debba ancora rinviare un intervento per mancanza di strumenti di base” ha commentato un operatore sanitario, sottolineando come simili situazioni compromettano non solo la qualità delle cure ma anche la sicurezza dei pazienti.