Manifestazione del Si Cobas Calabria presso la Cittadella regionale

Il Si Cobas Calabria nella giornata del 16 settembre 2025 ha manifestato nel piazzale adiacente la Cittadella Regionale a Catanzaro, per fare sentire la voce degli idonei della graduatoria (delibera n.2198 del 17/10/2023) “operatore tecnico -personale di supporto per la centrale unica 112 servizio NUE”

Ci siamo ritrovati insieme agli idonei per discutere le ragioni che ci hanno portato a manifestare, abbiamo ascoltato le loro opinioni e le loro preoccupazioni visto l’immobilismo che attanaglia questa graduatoria.

Alle 11:30 siamo stati ricevuti al terzo piano del palazzo regionale dal Direttore Sanitario di Azienda Zero Domenico Minniti e un funzionario del Dipartimento tutela della salute Francesco Lucia, con loro abbiamo discusso di questa vertenza e delle problematiche che gli idonei presenti in graduatoria ci hanno riferito.

Il Direttore sanitario ci ha illustrato il lavoro che sta facendo Azienda Zero per essere sempre più autonoma, un esempio su tutti, stanno ricevendo tutte le graduatorie da tutte le ASP e Aziende Ospedaliere per avere una visione completa delle risorse umane presenti in graduatoria, un lavoro iniziato qualche anno fa dal dipartimento tutela della salute e ora guidato da Azienda Zero a cui sempre stiamo chiedendo massima operatività.

Dalla riunione durata circa un ora sono emersi elementi positivi, ci saranno altre assunzioni per questa figura presente in questa graduatoria e si valuterà con l’ufficio Risorse umane di Azienda Zero il miglior utilizzo possibile degli idonei operatori tecnici presenti in graduatoria.

Ci siamo dati appuntamento più avanti per continuare questa vertenza.

Oggi è stato il primo passo e ringraziamo tutti gli idonei e gli altri lavoratori che sono venuti a manifestare in sostegno e solidarietà con gli idonei in lotta.

Il Si Cobas Calabria è una realtà di lotta formata da uomini e donne LIBERI che ogni giorno si battono per ottenere giustizia sociale e da sempre cerchiamo di abbattere il muro di gomma che avvolge la nostra sanità pubblica.

Toccano uno toccano tutti.

A testa alta è senza paura perché la paura non ci appartiene.

Si Cobas Calabria

Roberto Laudini e Simone Scandale coordinatori regionali.