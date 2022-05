Manifestazione sportiva in memoria dell’atleta calabrese Leandro Guarnieri

Ieri nella bellissima cornice del golfo di Squillace, la “RUN FOR CATANZARO” del presidente Francesco Benefico ha organizzato una manifestazione sportiva di altissimo livello sulla distanza dei 10 km, omologata FIDAL e valida come Campionato Nazionale CSAIn individuale, alla quale hanno partecipato numerose società calabresi ed anche atleti provenienti da fuori regione; in questa occasione alcuni atleti ed il presidente Benefico, hanno voluto omaggiare il compianto atleta e campione calabrese Leandro Guarnieri scomparso prematuramente alcuni anni orsono.

Al primo classificato della categoria SM 55 Oreste Gagliardi è stata consegnata dalla moglie di Leandro Guarnieri, Loredana Scorza, grande maratoneta ed ultramaratoneta, un’opera artigianale di un maestro di Squillace raffigurante il Castello di Squillace.

Gli amici atleti Antonio e Domenico Condito, Francesco e Giuseppe Menniti che hanno donato l’opera, insieme a Francesco Benefico e tutti i presenti, hanno osservato un minuto di silenzio prima della partenza, ed hanno voluto sottolineare come Leandro, grande uomo ed atleta, sarà per sempre presente nella loro memoria.

Ruggero Scarcella ha deposto una rosa sulla targa che ne sancisce il ricordo perenne, sul lungomare di Squillace.